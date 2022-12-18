В России зафиксированы случаи заболевания особо опасным гриппом

11:12, 18 дек 2022

Как сообщил НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, с 5 по 11 декабря заболеваемость гриппом составила 143,6 на десять тысяч человек. Эпидпорог был превышен на 20 процентов в 53 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Уфу.







Как сообщило агентство РИА Новости, среди штаммов преобладает так называемый свиной грипп (H1N1). Он генеалогически восходит к знаменитой «испанке». Сто лет назад испанский грипп унес жизни ста миллионов человек. Его вариант несколько раз возвращался, особенно тяжелой была ситуация в 2009 году. Тогда, по информации ВОЗ, умерли 18449 человек.



Сезонный грипп H3N2 и другие ОРВИ вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с распространением коронавируса.





Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал информагентству, что в сочетании с ОРВИ коронавирус по-прежнему представляет опасность. Он отмечает, что если практически в ста процентах случаев COVID-19 сейчас протекает легко или бессимптомно, то грипп сразу после него переносится во много раз сложнее.



По мнению специалистов, в группе риска по гриппу находятся дети до пяти лет. Опасен вирус и для детей постарше. Так, например, были зарегистрированы несколько смертей: в Ставрополе скончался 17-летний студент, в Ярославской области – 15-летняя девушка, в Челябинске – десятилетний школьник.



Эксперты считают, что ничего необычного пока не происходит, за пандемию люди отвыкли, что дети могут массово болеть. Так, у многих нет иммунитета к гриппу. Те, кто переболел в 2009 году похожим гриппом, легче переносят инфекцию, а родившиеся позже – тяжелее.









Эксперты предполагают, что распространение гриппа остановят январские каникулы, а эпидемия закончится, когда будет выработан коллективный иммунитет – его должны приобрести не менее 70 процентов населения. Вакцинировались от гриппа только 52,2 процента жителей России или 74 миллиона человек, тогда как в прошлом году это сделали 85,9 миллиона россиян.

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