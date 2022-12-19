Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ глава Башкирии дал поручение Минздраву

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ глава Башкирии дал поручение Минздраву

14:25, 19 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил местному министерству здравоохранения следить за доступностью медицины на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он обратился к замминистра ведомства Азату Рахматуллину во время оперативного совещания в местном правительстве 19 декабря.



– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание. В эти дни особенно важно, чтобы была обеспечена доступность [медицины]. Держите на контроле, – сказал руководитель региона.


По данным Минздрава Башкирии, с начала эпидемического сезона 6 сентября в республике было зарегистрировано 4 тыс. случаев ОРВИ. Недельный рост заболеваемости составил 28%. Привито от гриппа более 2 млн жителей (100% от поступившей в регион вакцины).

Читайте также:

В России зафиксированы случаи заболевания особо опасным гриппом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: орви грипп Хабиров Радий Фаритович минздрав Башкирии
Читайте также

Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
Здравоохранение в Башкирии
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
Роспотребнадзор Башкирии заговорил о возвращении масочного режима
Здравоохранение в Башкирии
Роспотребнадзор Башкирии заговорил о возвращении масочного режима
Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Здравоохранение в Башкирии
Владимир Путин заявил о серьезном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
В Баймакском районе Башкирии школы перешли на дистанционное обучение
Образование в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии школы перешли на дистанционное обучение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: