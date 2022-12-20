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Введут ли в Башкирии QR-коды из-за ОРВИ и гриппа

Введут ли в Башкирии QR-коды из-за ОРВИ и гриппа

22:41, 20 дек 2022

Роспотребнадзор Башкирии высказался о введении QR-кодов вакцинации в республике на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство прокомментировало такую возможность в своем телеграм-канале 19 декабря.



– Не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, – отметили в надзорном органе. – Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

В то же время Роспотребнадзор призвал население соблюдать меры профилактики: часто мыть руки с мылом, умывать лицо и промывать дыхательные пути после возвращения домой, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать гаджет дезсредствами.

Накануне ведомство также объявило о завершении вакцинации от гриппа в Башкирии. Прививку сделали 50,3% жителей региона. В тот же день глава республики призвал крупные предприятия продолжить вакцинацию сотрудников.


По данным Минздрава Башкирии, с начала эпидемического сезона 6 сентября в республике было зарегистрировано 4 тыс. случаев ОРВИ. Недельный рост заболеваемости составил 28%.

Напомним, система QR-кодов и сертификатов о вакцинации от коронавируса действовала в Башкирии с октября 2021 года. Без них нельзя было посещать торговые центры, крупные кафе, учреждения культуры и фитнес-клубы. Ограничение было снято местными властями уже в феврале 2022 года. Тогда это мотивировали достижением коллективного иммунитета.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: грипп орви
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