В Башкирии выплаты врачам вырастут до 3 млн рублей
09:02, 21 дек 2022
На брифинге, посвященном бюджету республики на 2023 год, рассказали о выплатах врачам, работающим в сельской местности.
Как сообщила вице-премьер правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова, в республике реализуется программа «Земский доктор», которая финансируется из федерального и регионального бюджетов. Она сообщила, что меры поддержки будут совершенствоваться, чтобы молодые люди с желанием ехали работать в сельскую местность.
– Возможно, мера поддержки вырастет с одного до трех миллионов рублей, чтобы молодой врач, узкий специалист, смог приобрести жилье и остаться работать в конкретном населенном пункте. Средства уже предусмотрены, осталось только технически доработать документ, – заявила Лира Игтисамова.
Ее слова подтвердил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
– Наша идея поддержана Радием Фаритовичем Хабировым. И мы планируем привлечь специалистов в населенные пункты с численностью менее 25 тысяч человек путем денежных компенсаций. Выплачивать им ежегодно по одному миллиону рублей в течение трех лет. Врач должен будет отработать в сельской местности пять лет. Я думаю, в следующем году наша программа активно заработает, – сообщил глава минздрава региона.