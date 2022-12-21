В Башкирии выплаты врачам вырастут до 3 млн рублей

09:02, 21 дек 2022

На брифинге, посвященном бюджету республики на 2023 год, рассказали о выплатах врачам, работающим в сельской местности.







Как сообщила вице-премьер правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова, в республике реализуется программа «Земский доктор», которая финансируется из федерального и регионального бюджетов. Она сообщила, что меры поддержки будут совершенствоваться, чтобы молодые люди с желанием ехали работать в сельскую местность.



– Возможно, мера поддержки вырастет с одного до трех миллионов рублей, чтобы молодой врач, узкий специалист, смог приобрести жилье и остаться работать в конкретном населенном пункте. Средства уже предусмотрены, осталось только технически доработать документ, – заявила Лира Игтисамова.





Ее слова подтвердил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.



– Наша идея поддержана Радием Фаритовичем Хабировым. И мы планируем привлечь специалистов в населенные пункты с численностью менее 25 тысяч человек путем денежных компенсаций. Выплачивать им ежегодно по одному миллиону рублей в течение трех лет. Врач должен будет отработать в сельской местности пять лет. Я думаю, в следующем году наша программа активно заработает, – сообщил глава минздрава региона.

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