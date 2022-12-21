В Кугарчинском районе Башкирии фельдшеров лишили законных «ковидных» выплат

20:08, 21 дек 2022

В Мраковской центральной районной больнице по обращению сотрудников провели проверку. В письме, которое подписали 32 врача, персонал медучреждения рассказал, что с сентября этого года им не выплачивали обещанных компенсаций за риск заразиться коронавирусом.







В пресс-службе Гострудинспекции сообщили, что изначально, с 1 июля, деньги сотрудникам отправляли, однако с началом осени вышел приказ работодателя о прекращении выплат. В его адрес инспектор уже внес предостережение.



— По итогам рассмотрения обращения издан приказ об установлении компенсационной выплаты сотрудникам Мраковской ЦРБ, оказывающим медпомощь пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции за сентябрь — ноябрь 2022 года в размере 25 процентов от должностного оклада, — гласит сообщение Гострудинспекции.





Между тем руководитель ведомства Татьяна Астрелина отметила, что подобные ситуации возникают уже далеко не в первый раз.



— Мы сейчас видим всплеск заболеваний, представляем, какая опять нагрузка у медиков, и в таких условиях всячески уклоняться от финансовых обязательств перед ними — это верх цинизма, — отметила Астрелина.

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