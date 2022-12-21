Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Кугарчинском районе Башкирии фельдшеров лишили законных «ковидных» выплат

В Кугарчинском районе Башкирии фельдшеров лишили законных «ковидных» выплат

20:08, 21 дек 2022

В Мраковской центральной районной больнице по обращению сотрудников провели проверку. В письме, которое подписали 32 врача, персонал медучреждения рассказал, что с сентября этого года им не выплачивали обещанных компенсаций за риск заразиться коронавирусом.



В пресс-службе Гострудинспекции сообщили, что изначально, с 1 июля, деньги сотрудникам отправляли, однако с началом осени вышел приказ работодателя о прекращении выплат. В его адрес инспектор уже внес предостережение.

— По итогам рассмотрения обращения издан приказ об установлении компенсационной выплаты сотрудникам Мраковской ЦРБ, оказывающим медпомощь пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции за сентябрь — ноябрь 2022 года в размере 25 процентов от должностного оклада, — гласит сообщение Гострудинспекции.


Между тем руководитель ведомства Татьяна Астрелина отметила, что подобные ситуации возникают уже далеко не в первый раз.

— Мы сейчас видим всплеск заболеваний, представляем, какая опять нагрузка у медиков, и в таких условиях всячески уклоняться от финансовых обязательств перед ними — это верх цинизма, — отметила Астрелина.

Читайте также:

В Кугарчинском районе Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Читайте также

В Белебеевском районе врачи ковид-госпиталя не получили выплаты
Человек и закон в Башкирии
В Белебеевском районе врачи ковид-госпиталя не получили выплаты
В Туймазах медработники добились выплат за работу с COVID-19
Человек и закон в Башкирии
В Туймазах медработники добились выплат за работу с COVID-19
В Ишимбае водителям скорой помощи введут доплаты за работу в ночные смены
Здравоохранение в Башкирии
В Ишимбае водителям скорой помощи введут доплаты за работу в ночные смены
Гострудинспекция Башкирии рассказала, куда обращаться если нарушаются права во время кризиса
Общество в Башкирии
Гострудинспекция Башкирии рассказала, куда обращаться если нарушаются права во время кризиса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: