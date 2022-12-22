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Масочный режим вновь вводят в Башкирии

Масочный режим вновь вводят в Башкирии

09:04, 22 дек 2022

В Башкирии масочный режим введен в медицинских и социальных учреждениях.

По данным Роспотребнадзора республики, за минувшую неделю в Башкирии зафиксировали 48 050 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Около 40% жалоб граждан на плохое самочувствие приходится на несовершеннолетних. От гриппа привито больше половины совокупного населения республики – 2 019 733 человек.



Для того, чтобы снизить распространение болезней, Роспотребнадзор выдает предписания органам власти об усилении противоэпидемиологических мероприятий. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что сейчас масочный режим действует в медицинских и социальных организациях республики. Также в ведомстве ограничили доступ к пациентам, которые находятся в заведениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Исключения сделали лишь для тех, кто ухаживает за лежачими больными.


Если говорить о приостановке обучения в школах, то в руководстве учебных заведений могут сделать это, если заболевшими окажутся более 20% детей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: масочный режим
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