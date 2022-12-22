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Глава Башкирии вновь высказался о проблеме с записью к врачам в поликлиниках

Глава Башкирии вновь высказался о проблеме с записью к врачам в поликлиниках

21:40, 22 дек 2022

Радий Хабиров высказался о проблеме записи к врачам. Радий Хабиров отметил, что это комплексная проблема.



“Здесь всё вместе. Идет вспышка, начинаются сезонные болезни, но это не оправдание для моих коллег и для меня. Я министра здравоохранения очень настоятельно попросил — обратите, пожалуйста, на это внимание. Два раза я ему замечание сделал. Но от того, что я ругаю или не ругаю, поликлиники шире не станут и в пять раз врачей больше не будет. Но есть простые организационные вещи: сделать более удобный дозвон, начать принимать, например, в субботу и так далее. Надо быть пластичными в этой ситуации”, — отметил Радий Хабиров.

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Источник: gtrk.tv
Фото: vk.com // Радий Хабиров
Теги: Хабиров Радий Фаритович запись к врачу
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