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Минздрав Башкирии сообщил, как в новогодние праздники будут работать поликлиники и аптеки

Минздрав Башкирии сообщил, как в новогодние праздники будут работать поликлиники и аптеки

13:29, 24 дек 2022

Министерство здравоохранения опубликовало график работы поликлиник и аптек в Башкирии во время новогодних каникул с 1 по 8 января.



Так, 31 декабря амбулаторно-поликлинические подразделения будут работать по графику субботы с 8:00 до 17:00. Вызовы будут принимать до 16 часов. 1 и 8 января – по графику воскресенья – обслуживание вызовов на дому (в том числе неотложных) до 17:00.

В остальные дни - 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января – медики будут работать по графику воскресенья - с 8 до 17 часов. Врача можно будет вызвать на дом до 16:00.

Также 31 декабря и со 2 по 7 января жители республики смогут вакцинироваться от коронавируса с 8 до 17 часов в фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах. Помимо вакцинации со 2 по 6 января можно будет пройти медосмотры и диспансеризацию.


Контакт-центр республиканского минздрава начнет принимать звонки 4 января. 31 декабря и с 1 по 8 января центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения в Башкирии работают по режиму выходного дня. 31 декабря рабочий день сократят на один час.

Аптеки и аптечные пункты Уфы 31 декабря будут работать по режиму выходного дня – субботы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: новогодние праздники поликлиника
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