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В Башкирии коронавирусом заразилось еще 313 человек

В Башкирии коронавирусом заразилось еще 313 человек

10:52, 26 дек 2022

В Башкирии COVID-19 заразилось еще 313 человек. Это следует из данных регионального Министерства здравоохранения.



С начала пандемии коронавирусом заразилось 341 813 граждан. В настоящее время в ковид-госпиталях региона проходят лечение 200 жителей республики, среди которых 144 человека являются лицами старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится шесть пациентов, на искусственной вентиляции легких – один. Борются с инфекцией на дому 1992 человека, из которых 598 граждан – пожилые люди.

С 2020 года от COVID-19 удалось 333 670 жителям Башкирии, за прошедшие сутки – 326. К счастью, за минувшие 24 часа смертей от инфекции на зафиксировано. Показатель смертности от коронавируса в республике остановился на отметке в 5 951 человека.


В регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины 3 520 241 человек, второй – 3 334 207. Всего за сутки препарат от ковида получило 5197 граждан.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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