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В Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой

В Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой

22:21, 27 дек 2022

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина сообщила, что за 11 месяцев нынешнего года в Уфе зарегистрировано 1112 случаев геморрагической лихорадки. Это почти в два раза выше среднего многолетнего уровня.

Рост заболеваемости начался в июне и продолжается по настоящее время. Пик пришелся на конец ноября – начало декабря.



Большинство заболевших (60 процентов) – мужчины трудоспособного возраста.

– Сейчас наметилась легкая тенденция к снижению, но, тем не менее, надо быть осторожным и соблюдать все противоэпидемические меры, – отметила Галина Пермина и обратилась к руководителям предприятий с просьбой проводить обработку помещений от грызунов.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: мышиная лихорадка Уфа
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