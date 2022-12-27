В Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой

22:21, 27 дек 2022

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина сообщила, что за 11 месяцев нынешнего года в Уфе зарегистрировано 1112 случаев геморрагической лихорадки. Это почти в два раза выше среднего многолетнего уровня.



Рост заболеваемости начался в июне и продолжается по настоящее время. Пик пришелся на конец ноября – начало декабря.







Большинство заболевших (60 процентов) – мужчины трудоспособного возраста.



– Сейчас наметилась легкая тенденция к снижению, но, тем не менее, надо быть осторожным и соблюдать все противоэпидемические меры, – отметила Галина Пермина и обратилась к руководителям предприятий с просьбой проводить обработку помещений от грызунов.

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