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В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали двое жителей

В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали двое жителей

14:08, 28 дек 2022

В Башкирии медики выявили уже 342460 случаев заражения коронавирусом, 327 из которых – новые.

Дома лечатся 1861 человек, 594 из которых в возрасте 60 лет. Госпитализированы 214 пациентов, 142 из которых – пожилые. 12 человек находятся в тяжелом состоянии, а четверо подключены к ИВЛ.

Выписались 376 человек, а всего вирус побороли 334431 житель республики. Новыми жертвами ковида стали двое пациентов, а всего скончались 5954 жителей республики. 4954 из них были в возрасте старше 60 лет.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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