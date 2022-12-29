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В Нефтекамске для спасения беременной женщины и ее ребенка потребовалась эвакуация с помощью авиации

В Нефтекамске для спасения беременной женщины и ее ребенка потребовалась эвакуация с помощью авиации

21:27, 29 дек 2022

В Башкирии для спасения беременной женщины и ее ребенка эвакуация с помощью авиации. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач Нефтекамской городской больницы Ратмир Гареев.



По словам доктора, пациентка проходила лечение в отделении патологии беременности. Она уже готовилась к выписке, однако внезапно ночью женщина почувствовала себя плохо, а утром лишилась сознания. Ее экстренно перевели в реанимацию. Женщине поставили диагноз «острый тромбозом глубоких вен правой нижней конечности».

Транспортировать пациентку было противопоказано, поэтому было принято решение пролонгировать беременность, начать антитромботическую терапию и имплантировать Кава-фильтр. На 37 неделе специалисты провели экстренное кесарево сечение.


– На свет родился здоровый мальчуган. Параллельно с бригадой гинекологов работали сосудистые хирурги – провели прямую тромбэктомию из общей бедренной вены справа, – рассказал Ратмир Гареев.

После того, как состояние пациентку стабилизировалось, для дальнейшего лечения врачи решили направить в медицинский центр третьего уровня в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе. Медэвакуацию провели с помощью санитарной авиации в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога РКБ. Специалисты и башкирской столицы приняли женщину уже через час.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/ratmirgareev
Теги: Нефтекамск госпитализация санавиация
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