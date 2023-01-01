В Башкирии зарегистрирован новый смертельный случай от COVID-19

13:16, 01 янв 2023

В республике за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный исход от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав Башкирии.



Всего за минувшие 24 часа инфекция выявлено у 354 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 343 838 человек. В больницах республики лечение проходят 140 заболевших, из них в возрасте старше 60 лет – 111. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, к аппаратам ИВЛ подключены двое.







Амбулаторно лечатся 1 770 человек, в том числе в возрасте 60+ - 564 заболевших. За последние сутки выздоровели и выписались 356 жителей республики.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram