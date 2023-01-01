Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии зарегистрирован новый смертельный случай от COVID-19

В Башкирии зарегистрирован новый смертельный случай от COVID-19

13:16, 01 янв 2023

В республике за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный исход от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав Башкирии.

Всего за минувшие 24 часа инфекция выявлено у 354 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 343 838 человек. В больницах республики лечение проходят 140 заболевших, из них в возрасте старше 60 лет – 111. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, к аппаратам ИВЛ подключены двое.



Амбулаторно лечатся 1 770 человек, в том числе в возрасте 60+ - 564 заболевших. За последние сутки выздоровели и выписались 356 жителей республики.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

От COVID-19 за последние сутки в Башкирии умерли 3 человека
Здравоохранение в Башкирии
От COVID-19 за последние сутки в Башкирии умерли 3 человека
В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
Коронавирус в Башкирии за последние сутки подтвердился у 4 409 человек
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за последние сутки подтвердился у 4 409 человек
В Башкирии снова возросло число зараженных коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии снова возросло число зараженных коронавирусом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: