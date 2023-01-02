Министр здравоохранения Башкирии лично примет пациентов в передвижном комплексе

11:32, 02 янв 2023

Айрат Рахматуллин сообщил, что лично примет пациентов в рамках работы передвижного лечебно-диагностического центра. Министр здравоохранения Башкирии планирует вести консультации 5 января в Ишимбайском районе. Об этом он написал в соцсетях.







«5 января врачебный прием проведу лично. Если вам нужна консультация невролога – обязательно приходите. А после пройдет личный прием граждан», - написал Айрат Рахматуллин.



Ранее сообщалось о том, что со 2 по 6 января районы республики посетит передвижной лечебно-диагностический комплекс РКБ имени Куватова. Он будет работать в Аургазинском, Стерлибашевском и Ишимбайском районах. Бригады специалистов в составе: оториноларинголога, ревматолога, пульмонолога, невролога и эндокринолога проконсультируют местных жителей.





График работы передвижного комплекса:



02.01.2023 и 03.01.2023 Аургазинский район;

04.01.2023 Стерлибашевский район;

05.01.2023 и 06.01.2023 Ишимбайский район.

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Фото: Айрат Рахматуллин/vk.com