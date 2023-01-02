В Башкирии за сутки выявили 364 новых случая коронавируса
20:38, 02 янв 2023
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 января.
За сутки лабораторно подтверждено 364 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 344 202 человек.
С начала пандемии выздоровели 336 321 пациентов, в том числе 351 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 958.
В стационарах сейчас лечатся 144 человека. Амбулаторное лечение проходят 1 779 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкортостане за сутки от коронавируса скончались 4 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкортостане за сутки коронавирусной инфекцией заразились 569 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли