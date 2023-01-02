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В Башкирии за сутки выявили 364 новых случая коронавируса

В Башкирии за сутки выявили 364 новых случая коронавируса

20:38, 02 янв 2023

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 января.

За сутки лабораторно подтверждено 364 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 344 202 человек.

С начала пандемии выздоровели 336 321 пациентов, в том числе 351 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 958.

В стационарах сейчас лечатся 144 человека. Амбулаторное лечение проходят 1 779 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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