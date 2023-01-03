В Башкирии фиксируют рост числа заражений коронавирусом

12:35, 03 янв 2023

В Башкирии продолжается ежедневный рост числа заражений коронавирусом. Свежие данные на 3 января озвучили в Минздраве РБ.



За сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 367 человек. Днем ранее было выявлено 364 случая заражения. 1 января заразились 354 человека, 31 декабря — 349, 30 декабря — 341, 29 декабря — 334. Всего за неделю коронавирус выявили у 2436 человек.







Всего по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 344 569 человек. В стационарах лечение проходят 134 человека, в том числе 108 в возрасте старше 60 лет. Из них в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, на ИВЛ — двое. Амбулаторно лечатся 1765 человек, в том числе 388 в возрасте старше 60 лет.



За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 391 человек. Всего выздоровели 336 712 человек.





Новых случаев смерти от COVID-19 за сутки не произошло. За все время пандемии умерли 5958 человек, в том числе 4956 в возрасте старше 60 лет.

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