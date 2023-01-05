В Башкирии за истекшие сутки COVID-19 заболели 324 человека
14:47, 05 янв 2023
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 января.
За сутки лабораторно подтверждено 324 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 345 238 человек.
С начала пандемии выздоровели 337 493 пациентов, в том числе 367 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 958.
В стационарах сейчас лечатся 132 человека. Амбулаторное лечение проходят 1 655 человек.
Источник:
gorobzor.ru
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