В Башкирии за истекшие сутки COVID-19 заболели 324 человека

14:47, 05 янв 2023

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 января.



За сутки лабораторно подтверждено 324 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 345 238 человек.



С начала пандемии выздоровели 337 493 пациентов, в том числе 367 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 958.



В стационарах сейчас лечатся 132 человека. Амбулаторное лечение проходят 1 655 человек.

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