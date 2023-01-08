В Башкирии значительно вырос уровень заболеваемости ветряной оспой

13:05, 08 янв 2023

В 2022 году в Башкирии увеличилось число заболевших ветряной оспой.



За жутким с виду термином «ветряная оспа» скрывается привычная всем ветрянка, которой большинство людей переболели еще в детстве. По данным Роспотребнадзора Башкирии, в 2022 в регионе зафиксировали 7863 случаев ветряной оспы, при показателе заболеваемости – 195,6 на 100 тысяч населения республики. Это в 1,4 больше, чем за 12 месяцев 2021 года. В ведомстве отметили, что 94,9% заболевших – дети. В этом возрасте вирус переносится проще.







По данным Роспотребнадзора республики, чаще всего ветряной оспой заболевают в холодное время года, когда происходят групповые очаги заболеваемости в детских учреждениях. Защититься от ветрянки можно при помощи вакцины.

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