В Чекмагушевском районе Башкирии открылась современная поликлиника

Медучреждение оснащено всей необходимой техникой, в том числе, рентген-аппаратом, кардиографом и флюорографом.
Теперь, чтобы попасть на прием к узким специалистам, местным жителям не нужно ехать в Уфу. В поликлинике есть свои онкологи, эндокринологи и неврологи. Рабочие места получили и молодые специалисты. Двое из них – детские врачи.
В ведомстве также отметили, что помимо поликлиники, в районе недавно открылся модульный ФАП, а Центральная районная больница получила новый автомобиль.
Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста.