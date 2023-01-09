В Чекмагушевском районе Башкирии открылась современная поликлиника

16:22, 09 янв 2023

В Чекмагушевском районе открылась современная поликлиника, сообщает минздрав Башкирии.



Медучреждение оснащено всей необходимой техникой, в том числе, рентген-аппаратом, кардиографом и флюорографом.



Теперь, чтобы попасть на прием к узким специалистам, местным жителям не нужно ехать в Уфу. В поликлинике есть свои онкологи, эндокринологи и неврологи. Рабочие места получили и молодые специалисты. Двое из них – детские врачи.







В ведомстве также отметили, что помимо поликлиники, в районе недавно открылся модульный ФАП, а Центральная районная больница получила новый автомобиль.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста.

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Фото: Минздрав РБ