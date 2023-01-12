Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В России выявили более заразный вариант COVID-19 «кракен»

В России выявили более заразный вариант COVID-19 «кракен»

15:27, 12 янв 2023

В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен». Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что он более заразный, но протекает в легкой форме.

Первый случай заражения XBB.1.5 «Кракен» выявили в Пензенской области. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, об этом стало известно после секвенирования геномов SARS-CoV-2, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

В настоящее время в России доминирует линия Омикрона ВА.5.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В России впервые обнаружили новый штамм COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В России впервые обнаружили новый штамм COVID-19
В Башкирии выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2
В России начали болеть новым штаммом коронавируса «кентавр»
Здравоохранение в Башкирии
В России начали болеть новым штаммом коронавируса «кентавр»
В России выявили случаи гибридного штамма COVID-19 дельтакрон
Здравоохранение в Башкирии
В России выявили случаи гибридного штамма COVID-19 дельтакрон


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: