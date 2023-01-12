В России выявили более заразный вариант COVID-19 «кракен»
15:27, 12 янв 2023
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен». Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что он более заразный, но протекает в легкой форме.
Первый случай заражения XBB.1.5 «Кракен» выявили в Пензенской области. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, об этом стало известно после секвенирования геномов SARS-CoV-2, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.