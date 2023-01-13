В Башкирии за истекшие сутки еще один человек скончался от COVID-19

16:08, 13 янв 2023

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 января.



За сутки лабораторно подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 346 662 человек.



С начала пандемии выздоровели 339 319 пациентов, в том числе 253 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 967.







В стационарах сейчас лечатся 158 человек. Амбулаторное лечение проходят 1 218 человек.



Первым компонентом прививки от коронавируса вакцинировано 3 542 797 человек (+2 126 за сутки), вторым – 3 363 698 человек (+2 564 за сутки).



Ранее сообщалось о том, что в России выявили более заразный вариант COVID-19 «кракен».

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