В Башкирии за истекшие сутки еще один человек скончался от COVID-19
16:08, 13 янв 2023
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 января.
За сутки лабораторно подтверждено 103 новых случая заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 346 662 человек.
С начала пандемии выздоровели 339 319 пациентов, в том числе 253 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 5 967.
В стационарах сейчас лечатся 158 человек. Амбулаторное лечение проходят 1 218 человек.
Первым компонентом прививки от коронавируса вакцинировано 3 542 797 человек (+2 126 за сутки), вторым – 3 363 698 человек (+2 564 за сутки).
Ранее сообщалось о том, что в России выявили более заразный вариант COVID-19 «кракен».
Источник:
gorobzor.ru
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