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В Башкирии после замечания Путина модернизируют систему скорой помощи

В Башкирии после замечания Путина модернизируют систему скорой помощи

14:08, 16 янв 2023

Сегодня, 16 января, на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров поручил принять меры по оптимизации и модернизации системы здравоохранения. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что руководству республики необходимо обратить особое внимание на эту проблему.



Как отметил Хабиров, власти прекрасно наслышаны о существенных проблемах, в частности, с системой осуществления скорой помощи. Ранее эту проблему решали медленно, однако после замечания президента вопрос приходится решать быстро и с новой силой.

— Особо президент просил обратить внимание на службу скорой помощи. Мы наши болячки уже знаем, с ними надо работать. Но если президент об этом сказал, я жду от вас предложений, — добавил Радий Хабиров.


Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил, что проект модернизации эксперты уже подготовили.

— По вашему поручению за выходные мы подготовили проект модернизации службы скорой помощи. На этой неделе готовы доложить, — рассказал он.

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Источник: ufa1.ru
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