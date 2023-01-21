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В Башкирии за 3 недели января от COVID-19 умерли 16 человек

В Башкирии за 3 недели января от COVID-19 умерли 16 человек

15:47, 21 янв 2023

В Башкирии в январе зафиксировано 16 смертей от коронавируса. Свежие данные представил минздрав республики.

Как сообщило ведомство, за три недели 2023 года от опасной инфекции скончались 16 человек, из них четверо – в новогодние праздники: 7 января – двое, а также по одному – 1 и 8 января. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано 11 января – четыре.



В этом месяце 14 дней обошлось без единого летального исхода: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20 и 21 января.

С начала пандемии от коронавируса умерли 5973 человека, в том числе 4964 – в возрасте 60+.

За минувшие сутки с выздоровлением выписаны 80 человек, с начала распространения опасного заболевания – 340095.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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