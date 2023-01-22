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В Башкирии еще у 67 человек за истекшие сутки выявили коронавирус

В Башкирии еще у 67 человек за истекшие сутки выявили коронавирус

11:10, 22 янв 2023

За последние сутки в Башкирии еще у 67 человек подтвердился коронавирус. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.



На сегодняшний день, 22 января, в больницах региона находятся 135 пациентов covid-19. Из них 88 человек – пожилого возраста. Состояние шести оценивается как тяжелое. Дома лечатся 1100 заболевших, из которых 330 – старше 60 лет.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусной инфекцией заболели 347349 человек, 5973 умерли. Накануне ни одного случая смерти зарегистрировано не было. За минувшие сутки выздоровели 46 человек.


Ранее сообщалось о том, что В Башкирии за 3 недели января от COVID-19 умерли 16 человек. С начала пандемии от коронавируса умерли 5973 человека, в том числе 4964 – в возрасте 60+. За минувшие сутки с выздоровлением выписаны 80 человек, с начала распространения опасного заболевания – 340095.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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