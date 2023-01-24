Врачи из Башкирии спасли в Мелитополе женщину, резко потерявшую из-за болезни 15 кг

10:39, 24 янв 2023

Жительницу Мелитополя в тяжелом состоянии с желтушностью кожи, болью в животе, рвотой, высокой температурой и зудом доставили в областную больницу. Как рассказала пациентка, от болезни она страдала последние 3 месяца, однако к врачу не обращалась. За это время она похудела на 15 кг.







У женщины обнаружили объемную опухоль поджелудочной с прорастанием в желчные протоки, а также камни в желчном пузыре.



Медики приняли решение удалить желчный пузырь и установить наружный дренаж для вывода желчи. Спустя неделю после операции пациентка восстановилась и выписалась домой.





Лечением женщины занимались медики-добровольцы из Башкирии. Как отметил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, в Запорожской и Херсонской областях все чаще встречаются пациенты с запущенными заболеваниями, которые не обращаются к врачам даже при ярко выраженных симптомах.

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