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За истекшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще 2 человека

За истекшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще 2 человека

10:43, 24 янв 2023

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 978 человек. Об этом 24 января сообщил региональный Минздрав.



COVID-19 за минувшие 24 часа диагностировали 66 жителям. Всего в республике подтверждено более 347,4 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 342,2 тыс. человек, 81 из них выздоровел за сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 1 248 жителей региона: 1 088 лечатся дома с легкой формой заболевания, 140 пациентов лежат в больницах, в том числе восемь зараженных находятся в тяжелом состоянии.


Ранее сообщалось о том, что в России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен». Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что он более заразный, но протекает в легкой форме.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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