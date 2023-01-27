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В минздраве Башкортостана прокомментировали случай смерти женщины в больнице Уфы

В минздраве Башкортостана прокомментировали случай смерти женщины в больнице Уфы

12:00, 27 янв 2023

Жительница Уфы Маргарита Тувалбаева 25 января оставила обращение на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях с просьбой помочь ее матери, которая была госпитализирована в городскую больницу. Пока женщина ждала ответ от Минздрава Башкирии, ее мать умерла, несмотря на усилия врачей.



– У нее вода в легких по рентгену, жидкость в брюшной полости, ей с каждым денем все хуже и хуже, – написала уфимка. – Она не может даже встать с кровати воздуха в легких не хватает. Но лечат ей почему-то почки. Прошу разобраться.

В ответ на жалобу Маргарите спустя несколько минут ответил Центр управления республикой. Там заявили, что отправили запрос в Минздрав и пообещали предоставить ответ до 27 января. Утром 26 числа Тувалбаева сказала, что запросы «теперь не к чему» – ее мать скончалась.


– Пациентка поступила в стационар 19 января в экстренном порядке. В городской больнице №21 проводились все необходимые мероприятия по диагностике и лечению заболевания с тяжелым течением. Лабораторные и инструментальные исследования проведены в полном объеме в соответствии со стандартами. К сожалению, из-за наличия ряда серьезных хронических болезней и их осложнений, вся проведённая в стационаре терапия не дала результата, – передали в Минздраве республике.

Министерство принесли соболезнования родным и близким покойной.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: смерть
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