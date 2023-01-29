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В Башкирии зафиксировали новый рост заражений коронавирусом

В Башкирии зафиксировали новый рост заражений коронавирусом

09:43, 29 янв 2023

В Башкирии вновь начался рост заражений коронавирусом. Новые случаи опасной инфекции Минздрав РБ фиксирует ежедневно.



Так, по данным на 28 января за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 89 человек. Днем ранее, 27 января, было 83 новых случая заражения. 26 января заразились 75 человек, 25 января — 68, 24 января — 66, 23 января — 65. Всего по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 347 795 человек.

В стационарах республики лечение проходят 167 человек, в том числе 109 человек в возрасте старше 60 лет. Из них в тяжелом состоянии находятся восемь человек, на ИВЛ — один. Амбулаторно лечатся 1227 человек, в том числе 394 в возрасте старше 60 лет.


За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 14 человек. Всего выздоровели 340 430 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 за сутки не было. За все время пандемии умерли 5981 человек, в том числе 4970 в возрасте старше 60 лет.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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