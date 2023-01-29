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Жители Уфы возмутила странная ситуация с важными лекарствами

Жители Уфы возмутила странная ситуация с важными лекарствами

09:47, 29 янв 2023

Жители Уфы возмутились ситуацией с жизненно-важными лекарствами. Оказалось, что люди с диабетом не могут получить инсулин, а также таблетки и инсулиновые ручки.



«Опять новый год, опять задерживают поставку жизненно важных препаратов. Инсулин. Как человек на инсулинотерапии может прожить без инсулина? Мы вынуждены покупать препараты с рук, не зная как хранилось. Кто не имеет средств приобрести в аптеке, так как очень дорого или нет в наличии.


Иголки для инсулиновых ручек вообще полгода получить не могу: как хочешь, так и крутись. Таблеток «Форсига» или «Джардинс» хватает не всем. Кто успел, тот и получил. А сколько ещё препаратов жизненно важных не было закуплено в январе, с учётом, что в декабре уже остатки выдавали. Как-то этот вопрос нужно решать. Нет препаратов, значит больницы будут переполнены, либо, что очень печально — морги», — написала Анна Е.

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Источник: news102.ru
Теги: лекарства Уфа
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