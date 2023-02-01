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В Башкирии врачи получат по 3 млн рублей

В Башкирии врачи получат по 3 млн рублей

14:34, 01 фев 2023

В Башкирии врачи получат по три миллиона рублей. Об этом на недавнем правительственном заседании заявил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.



На мероприятии чиновники обсудили вопрос предоставления компенсационных выплат врачам учреждений с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек. В настоящее время в медицинских организациях работают 718 врачей. Нехватка составляет 138 специалистов.

Компенсационные выплаты будут предоставлены терапевтам, участковым терапевтам, педиатрам, участковым педиатрам и врачам общей практики. На реализацию программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Каждый врач получит три миллиона рублей: по миллиону ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.


Данные выплаты призваны привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские учреждения.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: здравоохранение
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