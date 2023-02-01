В Башкирии врачи получат по 3 млн рублей
14:34, 01 фев 2023
В Башкирии врачи получат по три миллиона рублей. Об этом на недавнем правительственном заседании заявил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.
На мероприятии чиновники обсудили вопрос предоставления компенсационных выплат врачам учреждений с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек. В настоящее время в медицинских организациях работают 718 врачей. Нехватка составляет 138 специалистов.
Компенсационные выплаты будут предоставлены терапевтам, участковым терапевтам, педиатрам, участковым педиатрам и врачам общей практики. На реализацию программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Каждый врач получит три миллиона рублей: по миллиону ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.
Данные выплаты призваны привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские учреждения.