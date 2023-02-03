Главврач РДКБ Рустэм Ахметшин покинул свой пост
14:16, 03 фев 2023
Главный врач Республиканской детской больницы Рустэм Ахметшин покидает пост. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Башкирии.
В ведомстве сообщают, что руководитель уходит с должности, потому что у него истек срок контракта.
— Он остается в системе наставником для молодых врачей. Его опыт будет направлен на научное и образовательное направления, — сказали в Минздраве.
Исполняющей обязанности главврача РДКБ станет Людмила Семавина, которая была заместителем Ахметшина.
Рустэм Ахметшин работал в РДКБ с 1987 года. Свою карьеру он начал врачом-интерном, а затем стал врачом-урологом. Больницу возглавил в 2008 году. В 2021-м стал депутатом Курултая Башкирии.
Напомним, что детская больница известна рядом скандалов. Год назад там проводили проверку после жалоб на то, что пациентов кормили рыбой с опарышами. Глава республики тогда пригрозил увольнением поставщикам продуктов. В 2020 году мама ребенка, который там лечился, пожаловалась на компот с червяками. В 2018-м появилась информация, что в медучреждении кололи просроченный инсулин.