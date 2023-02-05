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В Башкирии растет заболеваемость COVID-19

В Башкирии растет заболеваемость COVID-19

23:20, 05 фев 2023

В Башкирии продолжает расти заболеваемость ковидом. Новые случаи опасной инфекции Минздрав РБ фиксирует ежедневно.

Так, по данным на 5 февраля за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 184 человека. Всего по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 348 846 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 95 человек. Всего выздоровели  341 192 человека.

Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве. За все время пандемии умерли 5992 человека. В феврале зафиксировано уже девять летальных случаев.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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