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Помощник депутата Курултая Башкирии пригрозил увольнением сотруднику Минздрава

Помощник депутата Курултая Башкирии пригрозил увольнением сотруднику Минздрава

10:44, 06 фев 2023

К Радию Хабирову в соцсетях обратился помощник депутата Курултая РБ Айнур Шириязданов. Он пожаловался главе республики на то, что не смог записаться к врачу.



Мужчина хотел попасть к стоматологу в Стерлитамаке после 17:00, однако ему ответили, что врачи в это время не работают. В выходные дни специалисты также отдыхают. Помощника депутата возмутило и то, что записи нужно ждать две недели. По его словам, в медицине уже пора что-то менять, раз люди не могут попасть к стоматологу уже на следующий день.
Ему ответил представитель Минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин. Он пообещал проработать вопрос с коллегами и ответить мужчине через пару дней. Однако тот начал грозить увольнением.


— Перезвоните по номеру мне, на странице указано у меня. Отписки от вас не нужны. Лучше сразу пишите заявление на увольнение и уходите с поста. Больше не буду объяснять, — написал Айнур Шириязданов.

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Источник: proural.info
Теги: жалоба Хабиров Радий Фаритович минздрав Башкирии
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