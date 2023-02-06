Для пожилых жителей Башкирии есть возможность бесплатно доехать до больницы и обратно

13:59, 06 фев 2023

Глава Минсоцзащиты Башкирии Ленара Иванова 6 февраля напомнила пожилым жителям сел республики о возможности бесплатно доехать до больницы или поликлиники и обратно. Эту услугу по назначению лечащего врача населению старше 65 лет оказывают мобильные бригады.







– Мобильные бригады уже доставили в лечебницы более 8 тысяч человек из 1455 населенных пунктов, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи, – рассказали в ведомстве.



О приглашении в поликлинику пенсионерам должен сообщить фельдшер. Он назовет дату выезда в медучреждении, заранее утвердив соответствующий график с главврачом.





Пожилых людей при поездке в больницу будет сопровождать фельдшер. Машина для транспортировки оборудована электроподъёмником.



Региональное Минсоцзащиты со ссылкой на данные Росстата добавило, что сейчас в деревнях и селах Башкирии проживают 240,5 тыс. человек старше 65 лет и инвалидов.

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Фото: vk.com // Ленара Иванова