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В Уфе медики спасли младенца, появившегося на свет раньше срока

В Уфе медики спасли младенца, появившегося на свет раньше срока

11:59, 07 фев 2023

Специалисты РБК им. Куватова помогли малышу, родившемуся раньше срока, и его маме. Об этом рассказал министр здравоохранения республики.

— Пациентка находилась на лечении с полным предлежанием плаценты, признаками ее врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, сформировавшийся после двух операций кесарево сечение, — рассказал министр.



На 34-45 неделе беременности женщина столкнулась с грыжей больших размеров, медики принялись за сложную операцию, которую в итоге удалось завершить успешно.

Малыш появился на свет очень слабым, однако благодаря помощи врачей он в скором времени набрал вес, сейчас его самочувствие в норме, маму и ребенка уже выписали из больницы и отправили домой.

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Источник: proural.info
Фото: Минздрав РБ
Теги: здравоохранение операция
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