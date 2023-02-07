В Уфе медики спасли младенца, появившегося на свет раньше срока
11:59, 07 фев 2023
Специалисты РБК им. Куватова помогли малышу, родившемуся раньше срока, и его маме. Об этом рассказал министр здравоохранения республики.
— Пациентка находилась на лечении с полным предлежанием плаценты, признаками ее врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, сформировавшийся после двух операций кесарево сечение, — рассказал министр.
На 34-45 неделе беременности женщина столкнулась с грыжей больших размеров, медики принялись за сложную операцию, которую в итоге удалось завершить успешно.
Малыш появился на свет очень слабым, однако благодаря помощи врачей он в скором времени набрал вес, сейчас его самочувствие в норме, маму и ребенка уже выписали из больницы и отправили домой.