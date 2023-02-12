В Башкирии наблюдается рост заражений опасной инфекцией

10:36, 12 фев 2023

В Башкирии вновь растет заболеваемость коронавирусом. Минздрав РБ ежедневно фиксирует новые случаи опасной инфекции.



Так, по данным на 11 февраля за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 237 человек. Днем ранее, 10 февраля, было 229 новых случаев заражения. 9 февраля заразились 223 человека, 8 февраля — 218. Всего по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 350 161 человека.







За прошедшие сутки от коронавируса вылечился 201 человек. Всего от ковида выздоровели 342 229 жителей республики.



Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, сообщили в ведомстве. С начала пандемии в республике коронавирус унес жизни 5996 пациентов.

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