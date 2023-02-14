Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Число жертв COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тыс. человек

Число жертв COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тыс. человек

21:07, 14 фев 2023

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 998 человек. Об этом 14 февраля сообщил местный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 245 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано уже более 350,8 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 342,8 тыс. человек, 294 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас 2 031 житель Башкирии является носителем инфекции: 1 865 лечатся дома, 166 лежат в ковид-госпиталях.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии за истекшие сутки от COVID-19 скончались 4 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки от COVID-19 скончались 4 человека
Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подхватил 101 житель
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки подхватил 101 житель
За истекшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще 2 человека
Здравоохранение в Башкирии
За истекшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще 2 человека
В Башкирии от коронавируса за истекшие сутки скончались 5 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии от коронавируса за истекшие сутки скончались 5 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: