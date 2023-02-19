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В Башкирии бушует опасный вирус

В Башкирии бушует опасный вирус

10:25, 19 фев 2023

В Башкирии продолжают фиксировать существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Свежие данные озвучили в Минздраве РБ.



За сутки коронавирусом заболели 264 человека. Днем ранее, 17 февраля было выявлено 257 новых случаев заражения. 16 февраля заразились 253 человека, 15 февраля было 248 новых случаев заражения, 14 февраля заболели 245 человек, 13 февраля — 243. Всего, по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 351 910 человек.


На стационарном лечении сейчас находятся 168 человек, амбулаторно лечатся 1954 человека. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 284 человека. Всего выздоровели 343 786 человек.

Напомним, по данным Минздрава РБ на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла на 63 процента, ОРВИ — на 17,6 процента. В связи с этим выросла потребность записи к участковым терапевтам. Была проведена корректировка расписания врачей, им увеличили нагрузку.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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