В Башкирии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 15%

13:54, 20 фев 2023

За прошлую неделю в Башкирии подтвердили 1 781 случай коронавируса – заболеваемость выросла на 15%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 февраля сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.







За последние сутки COVID-19 диагностировали еще 278 жителям Башкирии. Всего на территории региона было зарегистрировано почти 352,5 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 344,2 тыс. человек, 268 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. За то же время скончался от инфекции один пациент (за все время – 6 005).



Прямо сейчас 2 211 жителей Башкирии является носителем инфекции: 2 050 лечатся дома, 161 лежит в ковид-госпиталях.

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