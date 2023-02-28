Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Уфе хирурги удалили 10-месячному малышу шестой палец на руке

В Уфе хирурги удалили 10-месячному малышу шестой палец на руке

10:41, 28 фев 2023

В Уфе врачи БСМП прооперировали 10-месячного малыша, который родился с шестью пальцами на одной руке. По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахмауллина, такая генетическая аномалия встречается у одного из 2000 новорожденных.

Болезнь выявили, кода мама ребенка находилась на 22 неделе беременности. В двухмесячном возрасте мальчику сделали рентген кисти и подтвердили диагноз. Врачи рекомендовали провести операцию ближе к году.

Хирурги удалили рудиментарный шестой палец под общим наркозом, основной палец при этом не пострадал, он двигается как обычно.

Читайте также:

В Уфе врачи спасли мужчину, на спор с другом проглотившего гвозди
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Минздрав РБ
Теги: здравоохранение Рахматуллин Айрат Разифович операция
Читайте также

В Стерлитамаке хирурги спасли изувеченный палец токаря, вживив его в живот пациента
Здравоохранение в Башкирии
В Стерлитамаке хирурги спасли изувеченный палец токаря, вживив его в живот пациента
В Нефтекамске врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой
Здравоохранение в Башкирии
В Нефтекамске врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой
Врачи из Башкирии вырезали у пациентки огромную опухоль в виде гантели
Здравоохранение в Башкирии
Врачи из Башкирии вырезали у пациентки огромную опухоль в виде гантели
В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: