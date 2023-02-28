В Уфе хирурги удалили 10-месячному малышу шестой палец на руке

10:41, 28 фев 2023

В Уфе врачи БСМП прооперировали 10-месячного малыша, который родился с шестью пальцами на одной руке. По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахмауллина, такая генетическая аномалия встречается у одного из 2000 новорожденных.



Болезнь выявили, кода мама ребенка находилась на 22 неделе беременности. В двухмесячном возрасте мальчику сделали рентген кисти и подтвердили диагноз. Врачи рекомендовали провести операцию ближе к году.



Хирурги удалили рудиментарный шестой палец под общим наркозом, основной палец при этом не пострадал, он двигается как обычно.



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Фото: Минздрав РБ