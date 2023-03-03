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Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений 8 марта

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений 8 марта

19:27, 03 мар 2023

Минздрав Башкортостана разместил режим работы медучреждений в Международный женский день 8 Марта. Профильные медицинские организации окажут помощь по субботнему графику.

- Медицинские услуги в субботу будут оказываться с 8.00 до 17.00, звонки, в том числе экстренные, будут приниматься до 16.00", - уточнили в министерстве.

Жители смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции 8 марта с 8.00 до 20.00. Кроме того, для удобства граждан будут доступны мобильные пункты вакцинации.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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