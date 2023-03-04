В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией

10:37, 04 мар 2023

В Башкортостане продолжают регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19. Однако, по данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, заболеваемость постепенно идет на убыль.







За истекшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили в общей сложности 245 человек. Накануне, 2 марта, было выявлено 263 новых случая заболевания. 1 марта заразились 283 человека, 28 февраля было зарегистрировано 285 новых случаев, 27 февраля заболели 296 человек, а 26 февраля был зарегистрирован пик заболеваемости - 311 новых случаев. Всего за время пандемии диагноз был поставлен 355 613 пациентам, сообщили в министерстве.





В настоящее время 155 человек находятся на стационарном лечении, а 1 988 человек - на амбулаторном. За последние сутки от COVID-19 излечились 187 человек. С выздоровлением из больницы выписались 347 456 человек.

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