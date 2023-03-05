За истекшие сутки в Башкирии подтвердили 206 случаев коронавируса

14:17, 05 мар 2023

Коронавирус был диагностирован у 206 жителей Башкортостана за последние 24 часа. С начала пандемии в регионе было подтверждено 356 000 случаев заболевания. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило республиканское Министерство здравоохранения.







Более 347,6 тысяч человек заразились КОВИД-19 в республике, из них 117 были выписаны после выздоровления за истекшие сутки. Новых смертей от смертельной инфекции не зафиксировано. Всего жертвами covid-19 стали 6 тысяч 15 жителей Башкортостана.



В настоящее время носителями инфекции являются 2 тысячи 389 человек: 153 пациента находятся в ковидных госпиталях, остальные проходят лечение на дому.

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