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В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори

В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори

14:24, 07 мар 2023

У ребенка, прибывшего в Башкортостан из Таджикистана, был обнаружен вирус кори. Несовершеннолетний не был привит против острой вирусной инфекции, сообщил во вторник, 7 марта, республиканский Роспотребнадзор.

- В очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование с выявлением контактов и экстренной вакцинацией против кори", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что с января по февраль 2023 года случаи заболевания корью были зарегистрированы в 12 регионах России, больше всего случаев выявлено в Новосибирской, Саратовской и Самарской областях, а также в Дагестане.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: корь
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