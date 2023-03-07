В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори

14:24, 07 мар 2023

У ребенка, прибывшего в Башкортостан из Таджикистана, был обнаружен вирус кори. Несовершеннолетний не был привит против острой вирусной инфекции, сообщил во вторник, 7 марта, республиканский Роспотребнадзор.



- В очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование с выявлением контактов и экстренной вакцинацией против кори", - сказали в ведомстве.



Там добавили, что с января по февраль 2023 года случаи заболевания корью были зарегистрированы в 12 регионах России, больше всего случаев выявлено в Новосибирской, Саратовской и Самарской областях, а также в Дагестане.

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