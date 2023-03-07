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В одной из уфимских больниц объявлен карантин по кори

В одной из уфимских больниц объявлен карантин по кори

14:57, 07 мар 2023

В уфимской клинической больнице скорой помощи (КБСМП) ввели карантин по кори. Занос инфекции был выявлен в конце февраля. Новых плановых пациентов теперь принимают только с прививкой или просят документальное подтверждение перенесенной инфекции.

По сведениям источника Уфа1, карантин введен в терапевтическом корпусе. В Минздраве Башкирии сообщили, что занос инфекции случился 27 февраля и ограничительные меры продлятся менее месяца.



— В стационаре КБСМП проводятся противоэпидемические мероприятия. Согласно предписанию Роспотребнадзора, прием новых пациентов в задействованный корпус в течение 21 календарного дня с момента изоляции заболевшего (или до завершения проведения противоэпидемических мероприятий) осуществляется только при наличии у этих пациентов сведений о проведенной прививке против кори или документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании. Ограничительные мероприятия продолжатся до 21 марта 2023 года, — рассказали в пресс-службе ведомства.


Корь считается крайне заразным вирусным заболеванием. В основном инфекция характерна для детей. После перенесенной болезни или прививки формируется стойкий иммунитет. Взрослые болеют редко, но у них могут возникнуть тяжелые осложнения. Чаще всего заболевают люди, не получившие вакцинацию. Возбудитель кори — РНК-содержащий вирус — передается воздушно-капельным путем. Инфицирование может случиться не только при прямом контакте — вирус можно подхватить, если зайти в помещение, где недавно находился больной.

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Источник: ufa1.ru
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