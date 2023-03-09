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В Башкирии за истекшие сутки подтвердили 192 случая коронавируса

В Башкирии за истекшие сутки подтвердили 192 случая коронавируса

14:10, 09 мар 2023

В Башкортостане, после небольшого снижения, заболеваемость коронавирусом вновь начала повышаться: за последние 24 часа диагноз был поставлен 192 жителям республики.

С начала пандемии в РБ было зарегистрировано свыше 356 700 случаев заболевания. Об этом 9 марта сообщило республиканское Министерство здравоохранения.



В регионе более 348 400 человек переболели КОВИД-19, 178 из них были выписаны после выздоровления за последние 24 часа. Еще один пациент умер от вируса (6 018 за весь период).

В настоящее время носителями COVID-19 являются 2 тысячи 304 жителя Башкортостана: 127 из них находятся в ковидных госпиталях, остальные проходят лечение на дому.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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