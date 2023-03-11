Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии 195 жителей заболели опасной инфекцией

В Башкирии 195 жителей заболели опасной инфекцией

09:27, 11 мар 2023

В Башкортостане за последние сутки диагноз "ковид" был поставлен 195 пациентам. Об этом сообщило республиканское Министерство здравоохранения.

По данным министерства, общее количество зараженных инфекцией по данным на 10 марта достигло 356 тысяч 981 человек.

От COVID-19 излечились 348 тысяч 670 человек, 206 из них - за последние 24 часа.

За истекшие сутки был зарегистрирован 1 случай смерти от ковида. В общей сложности с начала пандемии ковид-19 унес жизни 6 тысяч 19 человек.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией
В Башкирии за истекшие сутки подтвердили 192 случая коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки подтвердили 192 случая коронавируса
За истекшие сутки в Башкирии подтвердили 206 случаев коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
За истекшие сутки в Башкирии подтвердили 206 случаев коронавируса
В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 164 человека: данные на 27 декабря
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 164 человека: данные на 27 декабря


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: