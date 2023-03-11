В Башкирии 195 жителей заболели опасной инфекцией

09:27, 11 мар 2023

В Башкортостане за последние сутки диагноз "ковид" был поставлен 195 пациентам. Об этом сообщило республиканское Министерство здравоохранения.



По данным министерства, общее количество зараженных инфекцией по данным на 10 марта достигло 356 тысяч 981 человек.



От COVID-19 излечились 348 тысяч 670 человек, 206 из них - за последние 24 часа.



За истекшие сутки был зарегистрирован 1 случай смерти от ковида. В общей сложности с начала пандемии ковид-19 унес жизни 6 тысяч 19 человек.

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