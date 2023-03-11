Глава Башкирии подписал указ о введении карантина по бешенству

16:03, 11 мар 2023

Главой Башкортостана Р. Хабировым был подписан указ о введении карантина по бешенству в населенных пунктах дачного типа Ново-Осоргино и «Пласт» в Уфимском районе. Соответствующий документ опубликован на республиканском портале правовой информации. Решение было принято с 1 марта.



В эпизоотическом очаге запрещено лечение восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также ввоз и вывоз животных. На остальной территории запрещено проводить ярмарки и вывозить вакцинированных животных на убой.

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