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В Башкирии 3 человека умерли от коронавируса за последние сутки

В Башкирии 3 человека умерли от коронавируса за последние сутки

13:36, 12 мар 2023

Три смерти от коронавируса зарегистрировали в Башкортостане за последние 24 часа. Количество жертв вирусной инфекции достигло 6 тысяч 22 человек. Данные по состоянию на 12 марта были опубликованы Министерством здравоохранения республики.

В общей сложности с самого начала пандемии в республике коронавирусом заболели 357 тысяч 379 человек, 201 из них заразился за последние 24 часа. Вылечено 349 001 человек, из них 181 - за последние сутки.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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