Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии зарегистрировали новые случаи инфицирования корью среди детей

В Башкирии зарегистрировали новые случаи инфицирования корью среди детей

21:08, 14 мар 2023

В Башкортостане зафиксировали еще несколько случаев заражения корью среди детей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил республиканский Роспотребнадзор.



- Дети [с диагнозом корь] проживают в одной семье и до этого случая у них отсутствовала прививка от этой инфекции", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что случаи инфицирования этой инфекцией завозные - из Египта. Несовершеннолетние дети находились там на отдыхе. Эпидемиологи определили круг контактов, и им была срочно сделана прививка. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.


Роспотребнадзор призвал родителей проверить информацию о вакцинации детей против кори: если срок прививки подошел, нужно обратиться в местную поликлинику. В ведомстве объяснили, что вакцинация против кори проводится в возрасте одного года, ревакцинация - в 6 лет.

Напомним, ранее вирус кори был обнаружен у ребенка, приехавшего в Башкортостан из Таджикистана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: корь здравоохранение
Читайте также

В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество в Башкирии
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?
Здравоохранение в Башкирии
Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?
В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: