В Башкирии зарегистрировали новые случаи инфицирования корью среди детей
21:08, 14 мар 2023
В Башкортостане зафиксировали еще несколько случаев заражения корью среди детей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил республиканский Роспотребнадзор.
- Дети [с диагнозом корь] проживают в одной семье и до этого случая у них отсутствовала прививка от этой инфекции", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что случаи инфицирования этой инфекцией завозные - из Египта. Несовершеннолетние дети находились там на отдыхе. Эпидемиологи определили круг контактов, и им была срочно сделана прививка. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Роспотребнадзор призвал родителей проверить информацию о вакцинации детей против кори: если срок прививки подошел, нужно обратиться в местную поликлинику. В ведомстве объяснили, что вакцинация против кори проводится в возрасте одного года, ревакцинация - в 6 лет.
Напомним, ранее вирус кори был обнаружен у ребенка, приехавшего в Башкортостан из Таджикистана.