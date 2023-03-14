В Башкирии зарегистрировали новые случаи инфицирования корью среди детей

21:08, 14 мар 2023

В Башкортостане зафиксировали еще несколько случаев заражения корью среди детей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил республиканский Роспотребнадзор.







- Дети [с диагнозом корь] проживают в одной семье и до этого случая у них отсутствовала прививка от этой инфекции", - рассказали в ведомстве.



Там уточнили, что случаи инфицирования этой инфекцией завозные - из Египта. Несовершеннолетние дети находились там на отдыхе. Эпидемиологи определили круг контактов, и им была срочно сделана прививка. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.





Роспотребнадзор призвал родителей проверить информацию о вакцинации детей против кори: если срок прививки подошел, нужно обратиться в местную поликлинику. В ведомстве объяснили, что вакцинация против кори проводится в возрасте одного года, ревакцинация - в 6 лет.



Напомним, ранее вирус кори был обнаружен у ребенка, приехавшего в Башкортостан из Таджикистана.

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